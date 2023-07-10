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МО РФ: Киев 9 июля пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям ракетами С-200

Владимир Рубанов
08:46 10.07.2023
Ракеты для нанесения удара были переоборудованы в ударный вариант.
МО РФ: Киев 9 июля пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям ракетами С-200
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Украинские боевики 9 июля пытались нанести удар по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами С-200. Об этом сообщили в Минобороны России. Ракеты для нанесения удара были переоборудованы в ударный вариант.

О попытке ракетного удара сообщил начальник Главного штаба ВСК РФ генерал-полковник Виктор Афзалов в ходе доклада командующему объединенной группировкой войск генералу армии Валерия Герасимову.

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха. Кроме того, командующий объединенной группировкой войск поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, а также планировать их упреждающее огневое поражение.

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