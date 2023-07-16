МО РФ: националисты потеряли до 270-ти человек на Донецком направлении

Военнослужащие «Южной» группировки войск отразили 15 атак противника в Донецкой и Луганской народных республиках, уточнили в оборонном ведомстве.

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В ходе боевых действий на Донецком направлении спецоперации украинские националисты потеряли убитыми и ранеными до 270-ти человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Помимо живой силы, противник потерял две бронемашины и пять автомобилей.

В результате действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Северное, Орехово-Васильевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловск, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики.

Кроме того, российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты С-200, специально переоборудованные для нанесения ударов по наземным целям.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.