Тысячи человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров

Пожарные не могут справиться с огнем, в регионе аномальная жара и нет дождей.

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Две тысячи человек эвакуировали на Канарских островах из-за мощного лесного пожара. Спасатели пока не могут взять стихию под контроль.

«Пламя распространяется очень быстро», - заявил Associated Press президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо.

Ситуацию усугубляет жара и отсутствие дождей, добавил он. Пламя уже уничтожило десятки жилых домов на территории в 4,5 тысячи гектаров. Сильный порывистый ветер часто меняет направление и раздувает пламя, уточнил Клавихо.

Накануне сильный пожар вспыхнул на химическом заводе в американском штате Луизиана. В какой-то момент над комбинатом взметнулось огненное облако. Кроме того, на территории предприятия прогремели шесть взрывов.