Огненное облако над химзаводом в Луизиане во время пожара показали очевидцы

Информация о погибших, пострадавших или пропавших без вести не поступала.

© Видео: kanti_natali, Twitter © Фото: kanti_natali, Twitter

Возгорание началось на химическом заводе в американском штате Луизиана. Об этом говорится в сообщении компании, которой принадлежит предприятие.

«У нас на данный момент пожар на нашем предприятии», - говорится на странице организации в соцсетях.

Кроме того, в Сети появились кадры происшествия, на них видно, что комбинат охвачен огромным облаком огня.

По данным телеканала WAFB, на территории химзавода произошло как минимум шесть взрывов.

В настоящий момент информации о погибших, пострадавших или пропавших без вести нет. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее также в Луизиане удар молнии вызвал крупный пожар на нефтебазе, тогда сообщалось об эвакуации населения.