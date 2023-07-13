Сейсмолог Эйидоган: Стамбул может быть разрушен мощным землетрясением

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Новое сокрушительное землетрясение может произойти в Турции до конца десятилетия. Об этом предупредил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула Халюк Эйидоган. Под угрозой Стамбул и регион Мраморного моря.

«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года - порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2000 лет истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований», - цитирует слова эксперта РИА Новости.

В случае неблагоприятного исхода последствия от такого землетрясения на себе ощутит вся Турция, считает Эйидоган, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны. В случае подземных толчков в районе Мраморного моря стихия затронет сразу восемь провинций с населением более 25 миллионов человек. Подсчитать возможный ущерб невозможно, пояснил сейсмолог.

В начале февраля Турция пережила одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории. Серия толчков магнитудой до 7,7 сотрясла провинцию Кахраманмараш на юго-востоке страны. Афтершоки ощущались в соседней Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек, сотни зданий обрушились.