Минобороны: ВСУ, кроме дронов, использовали два катера при атаке на Севастополь

Два судна были уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района.

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Украинские военные, кроме дронов, использовали катера при атаке на объекты в районе Севастополя, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как утверждается, ВСУ попытались совершить террористическую атаку с двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа. Их обнаружили наши военнослужащие в северной части Черного моря.

«Были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ», - уточнили в МО РФ.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, как наши военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать Севастополь с помощью семи дронов и двух катеров. В результате произошедшего никто не пострадал.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.