Польский врач пытался вынести в ботинке образцы анализов Саакашвили

© Фото: Special Penitentiary Service of Georgia, Facebook*

Один из польских врачей попытался вынести из госпиталя анализы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, для чего спрятал их в обуви. Об этом сообщил Минюст Грузии. Зачем польский врач пошел на это остается непонятным, ведь медикам позволили навестить пациента и получить образцы его анализов официально.

«Призываем всех воздерживаться от провокационных и противоправных действий. На основании того, что посольство Польши участвовало в процессе привлечения врачей, прошу министра иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства по упомянутому инциденту», - говорится в комментарии Минюста в Facebook* (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В госпитале, где проходит лечение Саакашвили, сообщили, что польские медики получили исчерпывающую информацию о состоянии его здоровья. Группа польских врачей направилась в Грузию с мандатом Евросоюза на руках и по поручению премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Накануне Верховная рада Украины обратилась к официальному Тбилиси с призывом освободить экс-президента Михаила Саакашвили. Депутаты призвали учесть состояние его здоровья. Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении парламентария Валерия Гелашвили, после чего он объявил голодовку. Экс-президента Грузии судят также по делам о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме в телекомпании «Имеди», о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы.

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