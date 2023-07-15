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Пленный украинец Демич рассказал о дефиците вооружений на передовых позициях

09:04 15.07.2023
По словам пленного военнослужащего ВСУ Андрея Демича, его сослуживцы цепляются за любую возможность, чтобы покинуть передовые позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Руководство вооруженных сил Украины не считается с потерями и бросает людей «на мясо». Об этом рассказал пленный боец ВСУ Андрей Демич. Повестку ему вручили на улице возле магазина, после чего сразу посадили в машину и отвезли в военкомат.

«Полтора месяца нас учили работе с системами ПВО, но в конце учебы просто отправили в батальон стрелками. Чему нас учили нам не пригодилось. Обычные автоматы, есть пару старых пулеметов. Техники западной никакой нет, все это в тылу, подальше от передовых позиций. Просто всех солдат бросают на мясо», - рассказал пленный военнослужащий ВСУ Андрей Демич.

Ситуация только усугубляется, сказал Демич, от взвода которого в живых остались только два человека. Многие бойцы во чтобы то ни стало пытаются покинуть линию боевого соприкосновения, отметил он.

«Все в госпиталях, цепляются за любую возможность, чтобы уйти с этой армии домой, к семьям. Потому что мертвые никому не нужны. Те кто здоровые, уже откупились и сидят спокойно. Сейчас будут брать тех, кто ничего не может, будут брать последних», - предположил пленный боец ВСУ.

А накануне сдавшийся в плен украинец Сергей Лупан рассказал о плачевном состоянии переданных Киеву в рамках военной помощи БМП Bradley. По словам пленного, оказавшиеся в его подразделении машины старые и часто ломаются.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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