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Восемь человек погибли при столкновении автобуса с легковушкой и грузовиком в Дагестане

Вероника Волосунова
19:59 21.06.2023
В результате столкновения рейсового автобуса с легковушкой и грузовиком восемь человек погибли, 16 получили травмы.
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с легковушкой и грузовиком в Дагестане
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Дагестане при столкновении рейсового автобуса «Москва - Хасавюр» с грузовиком и легковушкой погибли восемь человек и еще 16 пострадали. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«Авария с участием "Камаза", пассажирского транспорта и легкового автомобиля произошла на трассе "Кавказ". По предварительным данным, 8 погибших, 16 пострадавших», - сообщили в МВД.

Ранее в результате ДТП в Нижегородской области погибли трое детей и трое взрослых. Несовершеннолетним было три года, семь и восемь лет. Водитель легковушки не справился с управлением и машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

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