Штурмовая авиация поразила около десятка мест скопления ВСУ в районе Пятихаток

Кроме того, российский ударный беспилотник уничтожил боевую бронемашину с украинского националистами на северо-западе от Приютного.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская штурмовая авиация поразила около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток, об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Запорожском направлении противник активных действий не предпринимал, вел разведку и проводил попытку провести перегруппировку сил», - отметил офицер.

Кроме того, он сообщил, что российским бойцам за минувшие сутки удалось уничтожить вражеский минометный расчет рядом с населенным пунктом Мирного, танк в районе Степового, боевую бронемашину в Новоданиловке, а также два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике.

Также наши военнослужащие с помощью ударного беспилотника уничтожили боевую бронемашину с украинского националистами на северо-западе от Приютного.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео, на котором показано уничтожение украинской бронетехники на Запорожском направлении.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.