Штурмовая авиация поразила около десятка мест скопления ВСУ в районе Пятихаток
Российская штурмовая авиация поразила около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток, об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«На Запорожском направлении противник активных действий не предпринимал, вел разведку и проводил попытку провести перегруппировку сил», - отметил офицер.
Кроме того, он сообщил, что российским бойцам за минувшие сутки удалось уничтожить вражеский минометный расчет рядом с населенным пунктом Мирного, танк в районе Степового, боевую бронемашину в Новоданиловке, а также два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике.
Также наши военнослужащие с помощью ударного беспилотника уничтожили боевую бронемашину с украинского националистами на северо-западе от Приютного.
Ранее российское военное ведомство опубликовало видео, на котором показано уничтожение украинской бронетехники на Запорожском направлении.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.