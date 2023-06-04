Удар молнии в США вызвал крупный пожар на нефтебазе с эвакуацией населения

Пожар на заводе Calcasieu Refining Co. вызвал эвакуацию и приказ о самоизоляции.

© Видео: Gato_a_obscuras, Twitter © Фото: Gato_a_obscuras, Twitter

Удар молнии стал причиной возгорания резервуара на нефтебазе Calcasieu Refining Co. в Лейк-Чарльзе, Луизиана (США). На месте горящего танка образовался огромный столб дыма. Власти отдали приказы об эвакуации и укрытии на месте для жителей и предприятий, сообщает NBCnews.

Компания перерабатывает сырую нефть, эксплуатирует трубопровод и управляет баржей для перевалки нефтепродуктов. О пострадавших ничего не известно. Завод ситуацию никак не прокомментировал. Предположительно в резервуаре была сырая нефть.

Обязательная эвакуация действовала для тех, кто находился на расстоянии 1,5 мили от нефтебазы. По данным пожарной службы Лейк-Чарльза, внешние границы режима самоизоляции распространялись на 3-5 миль. Около 70 жителей домов престарелых эвакуировали.

По данным местной Национальной службы погоды, в субботу над регионом пронеслись сильные грозы, град и была объявлена угроза внезапных наводнений.

Ранее в США горел завод по переработке отходов в городе Ричмонд. Как сообщалось, еще несколько дней после тушения будет выделять потенциально опасный дым, сажу и пепел в окружающую среду.