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Ван И призвал страны за пределами региона не бряцать оружием в Южно-Китайском море

Ян Брацкий
08:16 15.07.2023
Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И призвал уважать усилия Пекина в поддержке региональной стабильности.
Ван И призвал страны за пределами региона не бряцать оружием в Южно-Китайском море
© Фото: Ralf Hirschberger, dpa, GlobalLookPress
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Китайские власти призвали страны за пределами региона прекратить «бряцать оружием» в Южно-Китайском море, направляя туда боевые корабли. Такую позицию официального Пекина озвучил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

«Не нужно вновь направлять сюда столько передовых кораблей и самолетов, чтобы бряцать оружием, не следует провоцировать и использовать разногласия между странами региона для достижения своих геополитических интересов, и уж тем более не стоит давать здесь указания, не зная реальной ситуации», - цитирует РИА Новости заявление Ван И.

Он добавил, что Китаю и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не нужны учителя, чтобы решить проблему Южно-Китайского моря.

Споры о территориальной принадлежности группы островов в регионе ведутся десятилетиями. Ситуацию обостряют периодические заходы в акваторию моря боевых кораблей США. В китайском внешнеполитическом ведомстве полагают, что своими действиями Вашингтон нарушает международное право и подрывает безопасность КНР.

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