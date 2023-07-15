В стране и мире Ван И призвал страны за пределами региона не бряцать оружием в Южно-Китайском море Ян Брацкий Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И призвал уважать усилия Пекина в поддержке региональной стабильности. © Фото: Ralf Hirschberger, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Китайские власти призвали страны за пределами региона прекратить «бряцать оружием» в Южно-Китайском море, направляя туда боевые корабли. Такую позицию официального Пекина озвучил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. «Не нужно вновь направлять сюда столько передовых кораблей и самолетов, чтобы бряцать оружием, не следует провоцировать и использовать разногласия между странами региона для достижения своих геополитических интересов, и уж тем более не стоит давать здесь указания, не зная реальной ситуации», - цитирует РИА Новости заявление Ван И. Он добавил, что Китаю и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не нужны учителя, чтобы решить проблему Южно-Китайского моря. Споры о территориальной принадлежности группы островов в регионе ведутся десятилетиями. Ситуацию обостряют периодические заходы в акваторию моря боевых кораблей США. В китайском внешнеполитическом ведомстве полагают, что своими действиями Вашингтон нарушает международное право и подрывает безопасность КНР. Экспертное мнение и аналитика