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«Такси пехоты»: чем БМП-3 на поле боя лучше Bradley, Marder и Puma

Дария Сенникова
21:14 13.07.2023
На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск Центр отражают атаки украинских националистов, которые безуспешно пытаются прорвать нашу оборону. Экипажи БМП-3 выводят из строя технику противника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Всего один выстрел - и легкобронированную технику ВСУ не восстановить. Следом за управляемым 100-миллиметровым боеприпасом точно в цель ложатся 30-миллиметровые. Это - Краснолиманское направление. Противник предпринял попытку наступления. В итоге лишился не только техники, но и живой силы. Командир роты наших мотострелков рассказывает: модернизированная БМП-3 на поле боя ни разу не подвела.

«На самом деле БМП-3 - лучшая машина в своем классе, даже по аналогии с зарубежными Bradley. Основные конкуренты - Marder, Puma - они стоят ниже. Они тяжелее - не так проходимы в нашей местности. И намного слабее и вооружение, и броня», - говорит командир роты с позывным «Гора».

«Тройки» называют аналогами легких танков. Их главное преимущество - огневая мощь. Ни одна бронемашина не способна создать такую же плотность огня, как эти БМП. Комбинированное вооружение - 100-миллиметровое орудие, 30-миллиметровая пушка и пулемет - позволяет вести огонь разными типами боеприпасов.

«Работали по живой силе противника, по технике работали из 100-миллиметрового орудия. Вот прицел наводчика, так называемая “Чебурашка”, с ее помощью навожусь. Отсюда уже произвожу выстрелы, заряжание», - рассказывает оператор-наводчик БМП-3 с позывным «Бур».

БМП-3 - кошмар для пехоты противника: достанет и в укрепленном здании. Боеприпасами для 100-миллиметрового орудия можно поджечь даже танк и вывести его из строя.

«Тройки» впервые начали выпускаться почти 40 лет назад, но они неоднократно проходили модернизацию. Экипаж, отразивший атаку противника, подчеркивает, что сегодня боевые машины оснащены всем необходимым.

Решетки защищают боевые машины пехоты от кумулятивных зарядов. По сути, этот элемент модернизации предотвращает попадание заряда внутрь техники. Это боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

На этих «такси пехоты», как называют БМП в войсках, работают и разведчики, и штурмовики, и группы огневого прикрытия. За проявленное мужество мотострелков наградили госнаградами прямо на передовой.

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