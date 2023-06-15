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Старший лейтенант Рашид Алиев установил более 300 мин и сорвал атаку боевиков

00:00 15.06.2023
Проявляя беспримерное мужество и самоотверженность, российские военные уничтожают украинских националистов в зоне специальной операции.
Старший лейтенант Рашид Алиев установил более 300 мин и сорвал атаку боевиков
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии рядовой Станислав Лакеев, номер расчета самоходной артиллерийской батареи

Станислав Лакеев выполнял боевую задачу по уничтожению артиллерийских и минометных расчетов, бронированной техники, противотанковых средств украинских националистов на важном стратегическом рубеже. Боевики, стремясь прорвать оборону российских войск, предприняли попытку атаки.

Гвардии рядовой в кратчайшие сроки все рассчитал и ударил по противнику. Несмотря на активное применение врагом беспилотников, расчетом Станислава Лакеева был поражен командно-наблюдательный пункт националистов и расположенная рядом бронетехника. Профессионализм и отвага гвардии рядового заставили боевиков перейти от наступления к обороне.

© Минобороны России

Старший лейтенант Рашид Алиев, командир взвода заграждений инженерно-саперной роты

Рашид Алиев в условиях постоянных обстрелов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполнял задачу по минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, фортификационному оборудованию позиций и установки минно-взрывных заграждений на одном из тактических направлений.

Несмотря на угрозу жизни, офицер со своим подразделением выдвинулся в назначенный район, произвел рекогносцировку рубежей минирования, путей вероятного выдвижения к ним противника. Старший лейтенант установил более 300 мин различного класса.

Оборудованные Рашидом Алиевым и его подчиненными минные поля нанесли большой урон противнику. Также значительно уменьшилось пространство для маневра врага, что способствовало удержанию обороны российскими подразделениями.

© Минобороны России

Капитан Евгений Плискачев

Евгений Плискачев со своим экипажем радиостанции в составе тактической группы выполнял задачи по организации бесперебойной, устойчивой связи и обмену информацией между подразделениями российских войск.

Находясь в обороне в районе стратегически важного населенного пункта, экипаж радиостанции подвергся артиллерийскому удару. В ходе обстрела был поврежден кабель питания, что привело к потере коммуникации между командиром тактической группы с командным пунктом.

Капитан Евгений Плискачев, проявив мужество и отвагу, под непрекращающимся обстрелом нашел перебитый кабель и оперативно устранил повреждение подручными средствами. Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам передали координаты мест расположения подразделений боевиков.

Благодаря своевременным действиям офицера удалось сорвать атаку украинских националистов и оперативно уничтожить два бронеавтомобиля иностранного производства и группу боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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