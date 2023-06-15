Старший лейтенант Рашид Алиев установил более 300 мин и сорвал атаку боевиков

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Капитан Евгений Плискачев
Евгений Плискачев со своим экипажем радиостанции в составе тактической группы выполнял задачи по организации бесперебойной, устойчивой связи и обмену информацией между подразделениями российских войск.
Находясь в обороне в районе стратегически важного населенного пункта, экипаж радиостанции подвергся артиллерийскому удару. В ходе обстрела был поврежден кабель питания, что привело к потере коммуникации между командиром тактической группы с командным пунктом.
Капитан Евгений Плискачев, проявив мужество и отвагу, под непрекращающимся обстрелом нашел перебитый кабель и оперативно устранил повреждение подручными средствами. Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам передали координаты мест расположения подразделений боевиков.
Благодаря своевременным действиям офицера удалось сорвать атаку украинских националистов и оперативно уничтожить два бронеавтомобиля иностранного производства и группу боевиков.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.