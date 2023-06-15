Старший лейтенант Рашид Алиев установил более 300 мин и сорвал атаку боевиков

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Старший лейтенант Рашид Алиев, командир взвода заграждений инженерно-саперной роты

Рашид Алиев в условиях постоянных обстрелов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполнял задачу по минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, фортификационному оборудованию позиций и установки минно-взрывных заграждений на одном из тактических направлений.

Несмотря на угрозу жизни, офицер со своим подразделением выдвинулся в назначенный район, произвел рекогносцировку рубежей минирования, путей вероятного выдвижения к ним противника. Старший лейтенант установил более 300 мин различного класса.

Оборудованные Рашидом Алиевым и его подчиненными минные поля нанесли большой урон противнику. Также значительно уменьшилось пространство для маневра врага, что способствовало удержанию обороны российскими подразделениями.