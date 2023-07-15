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Бойцы подразделения «Шторм» пленили наемников и захватили иностранное оружие

Наталья Панталёва
05:19 15.07.2023
Захватить врага удалось малыми силами и без поддержки артиллерии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Бойцы подразделения «Шторм» на одном из направлений проведения специальной операции взяли в плен восемь боевиков, укрывавшихся в промзоне. Захватить врага удалось малыми силами и без поддержки артиллерии.

«Мы зашли на промзону тихо. Разделились на несколько групп и взяли сначала под контроль одну точку, зашли туда. Мы застигли их врасплох. Одного ранили. Двоих вытащили из укрытия. После этого стали сдаваться другие», - вспоминает командир взвода с позывным «Архангел».

Российским бойцам удалось взять в плен нескольких наемников.

«Обнаружили наемников. Их было трое сначала. Они были ранены в бою. Взяли оттуда в плен. За стенкой сидели еще трое. Это были два пулеметных расчета», - рассказывает военнослужащий с позывным «Бешенный».

На месте обнаружили надписи на стене на английском языке, шевроны разных стран, сухие пайки натовского производства.

«Различные виды пайков. От канадского, американского, британского и до украинского. Но украинский никто не трогал, потому что они стояли в коробках. Вот предпочтительнее, наверное, ребятам было кушать иностранное. Оружие тоже иностранное. Нашли четыре пулемета тяжелых. Боекомплект сумасшедший. Там порядка 12 тысяч патронов было», - рассказывает «Архангел».

Наши военные смогли закрепиться на этом рубеже. Пленные передали важную информацию в штаб группировки «Запад», которая помогла российским войскам продвинуться вперед.

Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что бойцы подразделения «Шторм» взяли в плен укрывшихся под Артемовском националистов. Украинские боевики находились в одном из населенных пунктов к северу от города.

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