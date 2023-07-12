Бойцы подразделения «Шторм» взяли в плен укрывшихся под Артемовском националистов

Украинские боевики находились в одном из населенных пунктов к северу от города.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ивановские десантники зачищают от украинских боевиков населенные пункты под Артемовском. Кадры боевой работы штурмовой группы показало Минобороны России. В ходе активной обороны к северу от города бойцы ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению националистов, старающихся обойти Артемовск с севера.

После артиллерийского удара штурмовые группы выдвинулись в населенный пункт, где укрылись боевики. Подразделение «Шторм» незаметно приблизились с нескольких направлений к дому с украинскими военными. Грамотные действия десантников, заставили националистов выйти из укрытий и сдаться в плен.

Напомним, ранее Минобороны России показывало, как десантники уничтожили опорные пункты боевиков в Кременском лесу. Штурмовики забросали гранатами наблюдательный пункт и ворвались во вражеские окопы.

Бойцы ВДВ стремительно продвинулись вдоль укрепления. Они уничтожили националистов, пытавшихся укрыться от них в блиндажах, «лисьих норах» или убежать.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.