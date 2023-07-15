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Российские бойцы на передовой в зоне СВО получили письма и посылки

06:07 15.07.2023
Специалисты фельдъегерско-почтовой связи ЦВО ежедневно доставляют сотни писем, посылок и бандеролей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специалисты фельдъегерско-почтовой связи Центрального военного округа доставили очередную партию почтовых отправлений для военных, выполняющих боевые задачи в зоне специальной операции на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ежедневно на грузовых автомобилях на передовую и в тыловые районы доставляют сотни писем, посылок и бандеролей. Перед отправкой адресату всю корреспонденцию сортируют на узле связи.

Письма, посылки и бандероли присылают из различных регионов родственники военнослужащих и неравнодушные к сложившейся ситуации студенты, школьники и рабочие предприятий.

«Каждому солдату, получившему посылку на передовой, приятно, что о нем помнят его родные и близкие. А мы выполняем свою работу, чтобы посылка дошла до адресата в полной сохранности, чтобы он был доволен», - заявил начальник отделения доставки с позывным «Оракул».

Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что специалисты фельдъегерско-почтовой связи Центрального военного округа доставили более 100 тысяч посылок и бандеролей военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной операции.

Поскольку на передовой пользоваться мобильными устройствами запрещено, то ФПС является альтернативной и доступной линией коммуникации. Наши бойцы также имеют возможность отправить личные письма домой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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