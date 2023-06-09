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Специалисты фельдъегерской почтовой связи ЦВО доставили более 100 тысяч посылок в зону СВО

10:47 09.06.2023
На грузовых автомобилях доставляют весточки из дома лично в руки военнослужащим, выполняющим боевые задачи как в тыловой зоне проведения СВО, так и на передовой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи Центрального военного округа (ЦВО) доставили более 100 тысяч посылок и бандеролей военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Кадры работы службы публикует Минобороны России.

Посылки сортируют на узле связи ФПС, а развозят по направлениям. На передовую и в тыловую зону почту доставляют на грузовых автомобилях. Со всей России приходят трогательные письма со словами поддержки не только от близких, но и от неравнодушных школьников. Все конверты и посылки вручаются лично в руки.

Поскольку на передовой пользоваться мобильными устройствами запрещено, то ФПС - альтернативная и доступная линия коммуникации. Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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