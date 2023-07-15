Mirror: поставки Украине ракет Storm Shadow могут сорваться из-за забастовки в Великобритании

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Поставки Украине британских ракет Storm Shadow и Brimstone могут осложниться из-за забастовки полсотни сотрудников склада оборонного оборудования в шотландском Бейте. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на источник.

Отмечается, что рабочие, которые перемещают боеприпасы на складе при помощи погрузчиков, недовольны зарплатой. Им платят чуть больше прожиточного минимума.

«Они могли бы зарабатывать больше, продавая "банку фасоли" в магазине», - говорится в публикации.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что на складе ввели «чрезвычайные меры», которые предотвратят сбои поставок оружия на Украину. Утверждается, что это первый случай в истории склада с момента его постройки в 1943 году, когда рабочие объявили забастовку.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что поставка Украине крылатых ракет Storm Shadow большой дальности противоречит международным нормам, запрещающим поставлять оружие, когда известно, что оно может быть использовано для осуществления геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам, гражданскому населению и совершения преступлений против человечности.