В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Задержанный из-за задымления рейс Петербург - Дубай отправился из Пулково

Владимир Рубанов
05:37 01.07.2023
Следователи разбираются в случившемся.
Задержанный из-за задымления рейс Петербург - Дубай отправился из Пулково
© Фото: zmsut.sledcom.ru
Читайте нас на:

Пассажиры рейса Санкт-Петербург - Дубай, который был задержан 30 июня из-за задымления в двигателе самолета, вылетел в субботу в 04:49 по московскому времени. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Задымление самолета в аэропорту Пулково было локализовано около полуночи, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадали.

Следователи разбираются в случившемся, причина задымления устанавливается.

Ранее сообщалось, что пассажиров авиарейса ЕК 176 Санкт-Петербург - Дубай эвакуировали из самолета в аэропорту Пулково. Задымление возникло в двигателе, при этом возгорания не было.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:10 В стране и мире
Во Франции арестовали 270 протестующих за один вечер
02:52 В стране и мире
В Конгрессе США предложили остановить финансирование Киева до завершения конфликта
00:52 В стране и мире
В России с 1 июля изменился порядок оформления компенсаций за ЖКХ
22:18 В стране и мире
Правительство РФ запретило польским фурам перевозить грузы по территории России
00:13 В стране и мире
Видео
Лавров: мы не за территории воюем, а за людей, историю, религию, русский язык
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.