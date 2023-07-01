Задержанный из-за задымления рейс Петербург - Дубай отправился из Пулково

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Пассажиры рейса Санкт-Петербург - Дубай, который был задержан 30 июня из-за задымления в двигателе самолета, вылетел в субботу в 04:49 по московскому времени. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Задымление самолета в аэропорту Пулково было локализовано около полуночи, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадали.

Следователи разбираются в случившемся, причина задымления устанавливается.

Ранее сообщалось, что пассажиров авиарейса ЕК 176 Санкт-Петербург - Дубай эвакуировали из самолета в аэропорту Пулково. Задымление возникло в двигателе, при этом возгорания не было.