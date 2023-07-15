В стране и мире Крыша пятиэтажки горит в Омске на площади 1 125 квадратных метров Владимир Рубанов Пожарные эвакуировали с верхних этажей здания 60 человек, еще троих спасли. © Видео: МЧС России © Фото: МЧС России Читайте нас на: Крыша пятиэтажного дома горит в Омске, площадь пожара на данный момент составляет 1 125 кв. метров. Об этом сообщает МЧС России. Пожарные эвакуировали с верхних этажей здания 60 человек, еще троих спасли. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным ГУ МЧС по Омской области, пожар Центральном округе города начался в 23:22. Пожар тушат 65 сотрудников МЧС с применением 11 единиц техники. Ранее под Волгоградом из лагеря эвакуировали 244 детей из-за горящей сухой травы.



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