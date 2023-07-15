Крыша пятиэтажки горит в Омске на площади 1 125 квадратных метров
Пожарные эвакуировали с верхних этажей здания 60 человек, еще троих спасли.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Крыша пятиэтажного дома горит в Омске, площадь пожара на данный момент составляет 1 125 кв. метров. Об этом сообщает МЧС России.
Пожарные эвакуировали с верхних этажей здания 60 человек, еще троих спасли. По предварительной информации, пострадавших нет.
По данным ГУ МЧС по Омской области, пожар Центральном округе города начался в 23:22. Пожар тушат 65 сотрудников МЧС с применением 11 единиц техники.
Ранее под Волгоградом из лагеря эвакуировали 244 детей из-за горящей сухой травы.