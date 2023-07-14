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Под Волгоградом из лагеря эвакуируют 244 детей из-за горящей сухой травы

Анна Назайкина
14:15 14.07.2023
На данный момент пожар удалось локализовать, отдельные очаги возгорания продолжают тушить.
© Видео: love_volzhsky, VK © Фото: МЧС РФ
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Под Волгоградом эвакуируют детский лагерь из-за горящей сухой травы. Соответствующие кадры публикует МЧС.

© МЧС РФ

Речь идет о лагере «Орленок», который находится в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

По данным прокуратуры, из-за дыма 244 ребенка, а также сотрудников лагеря решили перевезти в соседний оздоровительный лагерь.

На данный момент пожар удалось локализовать, отдельные очаги возгорания продолжают тушить.

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