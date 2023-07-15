Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в $886 миллиардов

Законопроект предусматривает увеличение военных расходов на 28 миллиардов долларов по сравнению с уровнем 2023 финансового года.

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В пятницу Палата представителей США одобрила расходы на оборону в размере 886 миллиардов долларов на следующий финансовый год. Об этом сообщает New York Post. Проект бюджета поддержали 219 конгрессменов. Против высказались 210 человек.

Законопроект предусматривает увеличение военных расходов на 28 миллиардов долларов по сравнению с уровнем 2023 финансового года, включая повышение жалования военным на 5,2 процента. Документ предусматривает и военную помощь Украине.

Напомним, ранее стало известно, что американские власти спорят о необходимости и дальше спонсировать киевский режим. Часть политиков выступает за прекращение финансирования Украины.

Есть и те, кто предлагает исключить выделение пакета финпомощи из категории «отдельной статьи расходов» и включить его в основной бюджет Соединенных Штатов.