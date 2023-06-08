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Власти США спорят о необходимости продолжения спонсирования киевского режима

Россина Бодрова
Марина Крижановская
04:13 08.06.2023
Часть политиков выступает за прекращение финансирования официального Киева, другая предлагает исключить выделение пакета финпомощи из категории «отдельной статьи расходов» и включить его в основной бюджет США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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Киев не приносит Вашингтону победы, на которые тот авансом выделяет миллиарды долларов. Обещанное украинское наступление не задалось. И то, что «время - деньги», прекрасно понимают те, кто их платит. Республиканцы в Конгрессе США настаивают: пора взять паузу.

«Я не буду голосовать за финансирование Украины. Я не понимаю, почему Вашингтон не может сосредоточиться на мире и свести эти две страны. Вместо этого бьет в барабаны войны и требует, чтобы за это платил американский народ. Это нелепо и просто позорно», - заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Очередной раунд на арене Конгресса между двумя политическими партиями. В одном углу - Палата представителей, у которой преимущество за республиканцами, в другом - сенат, чье большинство за демократами. На фоне новостей о разрушенной Каховской дамбе, сенат предлагает выделить Киеву дополнительное финансирование. Нижняя палата эту идею блокирует.

«Если задача стоит предоставить дополнительные средства, то сенаторы не задумываются, как работает система. Мы предлагаем делать все через процесс ассигнований. И если они собираются эту систему обойти, у них не получится», - парировал спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.

Поясняем: спикер палаты представителей республиканец Маккарти предлагает новаторское решение: исключить финансовый пакет помощи Украине из категории «отдельной статьи расходов» и включить его в основной бюджет США.

К подобному американские элиты не привыкли. На раскачку военных действий в Ираке и Афганистане они брали деньги не из военных расходов федерального бюджета, а как раз из бездонных дополнительных карманов. И по факту все эти транши не контролируются на должном законодательном уровне.

Также сейчас и с Украиной. И в случае, если расходы переместят в официальный кошелек, то на них будут распространятся определенные ограничения. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал эту идею витиевато.  

«Мы сосредоточены на том, чтобы использовать средства, которые мы получили в этом финансовом году, и убедиться, что Украина может добиться успеха на поле боя. И на данный момент мы не принимаем никакие решения, чтобы говорить о необходимости дополнительного финансирования», - заявил он на брифинге.

В том, что финансирование киевского режима продолжится, не сомневается и президент США Джо Байден. На одной из пресс-конференций журналисты традиционно накинулись на президента с вопросами. Из всех он выбрал тему подрыва Каховской ГЭС, но ответил уклончиво.

«Мы не уйдем. Мы не уйдем. Мы продолжим оказывать помощь Украине», - сказал Байден.

О том, какие прогнозы имеются относительно запасов иностранных инвестиций в киевский режим и что заявил «Звезде» о будущем объеме американского финансирования Украины политолог из США Джон Вароли - смотрите в репортаже Россины Бодровой.

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