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Путин поздравил победителей ралли «Шелковый путь - 2023»

Владимир Рубанов
21:48 15.07.2023
Президент поблагодарил организаторов мероприятия за его подготовку.
Путин поздравил победителей ралли «Шелковый путь - 2023»
© Фото: silkwayrally.com
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Президент России Владимир Путин поздравил победителей ралли «Шелковый путь - 2023» и поблагодарил организаторов за его подготовку.

Глава государства отметил, что эти автогонки прочно вошли в календарь престижных международных соревнований. В них сложились известные команды, есть именитые пилоты и начинающие профессионалы из разных стран, говорится в приветственной телеграмме президента. Ралли способствует продвижению и популяризации автомобильного спорта.

«И конечно, финиш ралли в самом сердце российской столицы, у стен Кремля, - это всегда яркое, красочное событие, которое привлекает неподдельный интерес жителей и гостей Москвы», - отметил российский лидер.

Путин отметил, что участники и призеры преодолели сложнейший маршрут по территории 13 регионов России, достойно проявили себя в упорной, напряженной и честной борьбе.

В этом году впервые за 13 лет участия белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» в ралли первое место в зачете грузовиков занял ее экипаж. Дистанция 9-дневной гонки составила 5 228 километров. Международное ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года.  Гонка проходила по территории России, Китая, Казахстана, Монголии, Туркмении.

Ранее нидерландский пилот Renault Герт Хузинк выразил сожаление, что команды «КАМАЗ-мастер» нет на ралли «Дакар». Российским пилотам пришлось отказаться от участия в соревновании из-за отказа подписывать бумагу с осуждением спецоперации РФ на Украине.

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