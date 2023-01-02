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Нидерландский гонщик выразил сожаление, что команды «КАМАЗ-мастер» нет на ралли «Дакар»

Анастасия Бобылева
02:52 02.01.2023
Российским пилотам пришлось отказаться от участия в соревновании, так как они не стали подписывать бумагу с осуждением СВО.
Нидерландский гонщик выразил сожаление, что команды «КАМАЗ-мастер» нет на ралли «Дакар»
© Фото: Frederic Le Floc H, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Нидерландский пилот Renault Герт Хузинк выразил сожаление в связи с отсутствием российской команды на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии. «КАМАЗ-мастер» ранее отказался от участия в марафоне.

«Этот год будет иным. Жаль, что нет "КАМАЗа", но это создаст интригу в категории грузовиков на "Дакаре", потому что каждый день можно будет увидеть нового победителя. Наша цель - попасть в пятерку лучших. Но есть еще девять или десять команд, которые могут добиться этого результата и, если повезет, подняться на подиум», - заявил Хузинк, его слова передает РИА Новости.

Напомним, команда «КАМАЗ-мастер» не смогла участвовать в соревновании из-за отказа подписать анкету Международной автомобильной федерации (FIA) с осуждением СВО. Гонщики отметили, что такой документ носит политический характер.

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