Подросток на отцовской машине сбил четырех человек на остановке в Химках

Под колеса попали четверо рабочих, которые проводили ремонт.

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Автомобиль, которым управлял подросток 2007 года рождения, сбил четырех человек в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в субботу в районе дома 8 на улице Ивановской микрорайона. Машина наехала на автобусную остановку. Под колеса попали четверо рабочих, которые делали там ремонт. Двое из них госпитализированы.

Подросток ехал на отцовской иномарке, уточнили в полиции. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщает Telegram-канал 112, парень угнал отцовский Mercedes. Сам он не пострадал. С его родителями проводят беседу.

Ранее на Минском шоссе в Подмосковье неисправный грузовик протаранил 15 машин. Пострадали три человека.