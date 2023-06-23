Венгрия и Польша выступили за продление запрета на импорт зерна из Украины

Запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в страны ЕС продиктован защитой интересов европейских фермеров.

© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress

Венгрия и Польша заинтересованы в пролонгации запрета на импорт украинского зерна в страны ЕС. С инициативой продления эмбарго на поставки зерна из Украины выступил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь по итогам встречи с польским коллегой Робертом Телюсом.

«Теперь мы можем защитить наши границы и наших фермеров не через национальные, а через совместные действия ЕС», - отметил Надь.

Он напомнил, что 15 сентября истекает введенное Еврокомиссией эмбарго на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины. На этом настояли представили Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, чтобы защитить европейских фермеров.

По мнению Надя, срок запрета необходимо продлить после 15 сентября, поскольку в это время по ряду зерновых еще идет сбор урожая.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в голодающие страны Африки было поставлено всего 3,1% от вывезенного с Украины зерна: Джибути, Судан, Сомали, Ливию, Эфиопию и Судан получили 976 тыс тонн из 31,7 млн тонн зерна, которое было вывезено из украинских портов при содействии России и Турции.