Ни слова про «Черные пантеры»: зачем президент Южной Кореи приезжал на Украину

Юн Сок Ёль неожиданно после своей поездки в Польшу отправился в Киев. И встретился с Зеленским. В итоге Сеул выделит Киеву 150 млн долларов.

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Визит неожиданности: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после посещения Польши сегодня внезапно прибыл в Киев. Официальная версия - южнокорейские промышленные гиганты намерены помочь Украине восстановить инфраструктуру аэропорта Борисполь и организовать для Львова проект «умный город». И вот - Владимир Зеленский уже с привычным видеоотчетом: чуть ли не все страны мира поддерживают Украину.

«Уже за 15 дней июля состоялись переговоры и встречи с лидерами США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии, Турции, Чехии и Польши. А также Словакии, Болгарии, Литвы, Швеции, Португалии, Испании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Гвинеи-Биссау. С генсеком НАТО Столтенбергом, председателем Европарламента, Еврокомиссии и перспективными американскими инвесторами», - перечислил Зеленский.

Итог такой: Южная Корея в 2023 году выделит 150 миллионов долларов на помощь Украине. В официальной повестке, правда, никто не вспоминает о других фактах про Южную Корею. Именно она производит «Черные пантеры» - современные тяжелые танки собственной разработки. А танки Киеву очень нужны. При этом Сеул крайне заинтересован в ракетных технологиях днепропетровского «Южмаша». Долгие годы, несмотря на международные санкции, их Украина втихую продавала Пхеньяну, чтобы КНДР развивала свою ракетную программу. Но все это, как говорится, читайте между строк. Во всеуслышание Зеленский говорит о другом.

«Республика Корея решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и оказывает нам значительную политическую, экономическую и гуманитарную поддержку в области безопасности. В частности, мы можем с радостью констатировать, что уже реализуется соглашение о передаче специализированных транспортных средств и технического оборудования, в том числе для разминирования. Это помогает нам сохранять человеческие жизни», - заявил украинский президент.

Выступающий с трибуны Зеленский серьезен и сосредоточен донельзя - видимо, опасаясь спугнуть очередную киевскую «перемогу». Под натиском западных союзников пала Болгария, которая очень долго отказывалась передавать бронетехнику Украине. Болгарской полиции придется отдать Киеву 100 бронемашин из своего арсенала. Следом - Нидерланды. В Амстердаме пообещали вроде как все-таки поставить на Украину системы ПВО и Ф-16.

«Встретилась с президентом Украины Зеленским и министром обороны Резниковым. Я подтверждаю, что мы настроены продолжать военную помощь Украине в рамках гарантий безопасности. Системы ПВО и возможности истребителей F-16 - это ключевой элемент нашего двустороннего взаимодействия», - заявила и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Правда, повлиять на развитие так называемого «контрнаступления» полицейская техника и «намерения» Нидерландов смогут только в мечтах киевского режима. И это именно тогда, когда все мысли ведущих европейских политиков заняты не чем иным, как заботой об Украине.

«Сейчас бюджет, который Украина тратит на оборону, вероятно, такой же большой, как бюджет всей страны до войны. В одиночку производственные мощности Украины этого не выдержат. Нужно сосредоточиться на том, чтобы мобилизовать все силы, необходимые для того, чтобы мы смогли поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо», - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон сегодня решает куда более насущные для свой страны вопросы. В Париже с визитом находится премьер-министр Индии Нарендра Моди. Макрон старается изо всех сил пролоббировать вопрос поставок для Нью-Дели французского оружия. И как бы вскользь, после обсуждения реальных проблем, политики объявляют, что вместе будут разрабатывать план урегулирования ситуации на Украине.

«Мы собираемся и дальше укреплять эти исторические отношения доверия между нашими двумя странами, чтобы противостоять международным кризисам и крупным глобальным вызовам», - заявил Макрон.

Тем временем реальный глобальный кризис - уже на подходе. Фактически сорвана мирная инициатива России по зерновой сделке для стран Африки. Обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены, подчеркнул Владимир Путин сегодня во время телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.