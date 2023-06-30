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Минобороны России сообщило об отражении девяти украинских атак за сутки

14:11 30.06.2023
Враг пытался атаковать на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил об отражении девяти украинских атак за сутки.

«В течение суток украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях», - сказал он на брифинге.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили пять атак украинских боевиков. Суточные потери противника в живой силе составили до 160 человек. Уничтожены несколько единиц военной техники, включая немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000 и советскую САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении российская группировка «Центр» отразила атаку противника в направлении Кузьмино. На данном направлении потери украинской стороны в личном составе превысили 50 человек.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа группировка войск «Восток» отразила атаку мотопехотной роты противника в направлении Старомайорского, а на Запорожском направлении пресекла попытку противника провести разведку боем. Противник потерял на данных направлениях до 120 человек. Уничтожены несколько единиц техники, в том числе американская буксируемая гаубица М777.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила две атаки подразделений ВСУ в районе Новоселовского. Уничтожены до 50 боевиков и несколько единиц техники.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры уничтожения украинской бронетехники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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