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Таинство крещения перед боем: как священники помогают бойцам выполнять задачи в зоне СВО

07:05 12.06.2023
Они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Священники в зоне специальной операции помогают российским военнослужащим выполнять поставленные задачи. Они сохраняют мир и душевное спокойствие, а также поднимают дух бойцов. В Министерстве обороны показали кадры работы священников с военнослужащими штурмовых подразделений Западного военного округа и таинства Крещения на передовых позициях.

Священники обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам. Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру.

Сильное позитивное влияние на моральный настрой воинов оказывают беседы с батюшками. Они не обходятся без примеров великих воинов и полководцев, прославленных в лике святых: Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова.

Отметим, священнослужители постоянно посещают позиции российских военных в зоне специальной операции. Так, например, во время празднования Пасхи они объезжали расположения подразделений, чтобы поздравить бойцов и провести молебны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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