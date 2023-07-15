Предполагаемого админа Telegram-канала «Кремлевская прачка» арестовали на два месяца

Как считает обвинение, с 2020 по 2023 год Михаил Поляков получил крупную денежную сумму от группы IT-компаний за «блок на негатив».

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Тверской районный суд города Москвы отправил под стражу на два месяца Михаила Полякова, которого подозревают в вымогательстве 40 млн рублей от АО «Ланит» - лидера российской отрасли информационных технологий. Об этом сообщает Telegram-канал Московские суды общей юрисдикции.

Как считает обвинение, с 2020 по 2023 год Поляков получил крупную денежную сумму от группы IT-компаний за «блок на негатив» - отсутствие негативной информации об АО «Ланит» и руководстве АО «Ланит».

Уголовное дело на Михаила Полякова расследуется по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Как сообщает суд, он занимает должность заместителя директора АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи». Накануне СМИ сообщали, что Поляков является администратором Telegram-канала «Кремлевская прачка». Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее были задержаны авторы сети Telegram-каналов, вымогавшие деньги за «блоки на негатив» у чиновников и бизнеса.