В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Задержаны авторы Telegram-каналов, вымогавшие деньги за «блоки на негатив» у чиновников и бизнеса

Анна Касаткина
15:30 17.05.2023
Диджитал-директор PR-агентства, замначальника отдела ФГУП и профессиональный журналист, участвовавшие в преступной схеме, заключены под стражу.
© Видео: МВД России © Фото: МВД России
Читайте нас на:

Правоохранители задержали группу авторов анонимных Telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве денег за отказ от публикации компрометирующих материалов против чиновников и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники создали сеть каналов с яркими и «токсичными» названиями. Для учетных записей администраторов использовались сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. На каналах освещалась общественно-политическая повестка крупных российских регионов, а также публиковались недостоверные сведения, которые дискредитируют региональных руководителей и крупных предпринимателей.

«За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники задержали диджитал-директора PR-агентства и замначальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Кроме того, арестован профессиональный журналист, писавший тексты для каналов.

В ходе обысков изъяты так называемый «холодный» криптокошелек, деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, сим-карты и другие доказательства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в пресс-службе.

Ранее хакеры RaHDit раскрыли администраторов Telegram-каналов, курируемых Службой безопасности Украины и мимикрирующих под российские ресурсы. Их общая аудитория насчитывала около пяти-шести миллионов подписчиков. Помимо прочего, на каналах проходили фейковые сборы на экипировку для бойцов ВС РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:30 В стране и мире
Видео
Задержаны авторы Telegram-каналов, вымогавшие деньги за «блоки на негатив» у чиновников и бизнеса
14:43 Армия
Видео
В районе Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром» украинских боевиков
13:40 В стране и мире
Видео
«Это по Фрейду»: Лавров ответил на слова Макрона о зависимых отношениях РФ и КНР
12:40 В стране и мире
Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
12:21 В стране и мире
Видео
В ЛНР осудили на 20 лет украинского боевика, обстреливавшего для устрашения жилые дома из «Рапиры»
Популярное
Рекламное агентство Ивлеевой начали проверять на неуплату налогов
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы
Херш заявил, что Байдену передают неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.