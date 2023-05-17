Задержаны авторы Telegram-каналов, вымогавшие деньги за «блоки на негатив» у чиновников и бизнеса

Диджитал-директор PR-агентства, замначальника отдела ФГУП и профессиональный журналист, участвовавшие в преступной схеме, заключены под стражу.

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Правоохранители задержали группу авторов анонимных Telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве денег за отказ от публикации компрометирующих материалов против чиновников и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники создали сеть каналов с яркими и «токсичными» названиями. Для учетных записей администраторов использовались сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. На каналах освещалась общественно-политическая повестка крупных российских регионов, а также публиковались недостоверные сведения, которые дискредитируют региональных руководителей и крупных предпринимателей.

«За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники задержали диджитал-директора PR-агентства и замначальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Кроме того, арестован профессиональный журналист, писавший тексты для каналов.

В ходе обысков изъяты так называемый «холодный» криптокошелек, деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, сим-карты и другие доказательства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в пресс-службе.

Ранее хакеры RaHDit раскрыли администраторов Telegram-каналов, курируемых Службой безопасности Украины и мимикрирующих под российские ресурсы. Их общая аудитория насчитывала около пяти-шести миллионов подписчиков. Помимо прочего, на каналах проходили фейковые сборы на экипировку для бойцов ВС РФ.