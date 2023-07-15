Листья в крови: опубликовано видео с места гибели растерзанной медведем магаданки

Ее подруге удалось выбраться из леса, после чего она сообщила о произошедшем в полицию.

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Следователи показали видео с места гибели 39-летней жительницы Магадана, которую растерзал медведь.

Кроме того, появились подробности несчастного случая. Как утверждается, днем две женщины шли по лесу рядом с Марчеканском шоссе. Погибшая заметила зверя, о чем предупредила свою подругу.

Медведь напал на женщину, которая пыталась убежать. Она получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Подруга погибшей смогла выбраться из леса и сообщила о произошедшем в полицию.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что правоохранители, прибыв на место трагедии, ликвидировали медведя.