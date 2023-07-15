МИД назвал Курскую АЭС целью украинской провокации с беспилотником
Своими действиями официальный Киев встал на путь ядерного терроризма, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.
© Фото: Concern Rosenergoatom, GlobalLookPress
Целью очередной провокации киевского режима в городе Курчатов была Курская АЭС. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Вероятной целью украинской провокации была именно АЭС», - приводит RT цитату Захаровой.
Инцидент произошел накануне в Курской области, где рухнул беспилотник. Фото обломков дрона в своем Telegram-аккаунте показал глава региона Роман Старовойт. Благодаря эффективной работе систем ПВО, беспилотник своей цели не достиг, рухнул и взорвался. Осколками посекло фасад многоквартирного дома. Жертв и серьезных разрушений нет.