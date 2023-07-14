Мужчина и женщина с ребенком ранены при взрыве в машине в Белгороде
Они госпитализированы с осколочными ранениями нижних конечностей.
© Фото: vvgladkov, Telegram
Три человека пострадали при взрыве в автомобиле в жилом районе Белгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих - мама с ребенком», - написал он.
Они госпитализированы с осколочными ранениями нижних конечностей, уточнил глава региона.
Сейчас следователи разбираются в причинах взрыва. Гладков находится на месте ЧП. Он отметил, что жителям соседних домов ничего не угрожает. Губернатор также опубликовал фотографии с поврежденным автомобилем.