Помощница Краско рассказала, что операция была тяжелой для актера

Актер стал лучше себя чувствовать благодаря специалистам, которые круглосуточно находятся рядом с ним.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

Народный артист РФ Иван Краско пришел в себя после операции, у него прекратились галлюцинации. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала его помощница Дарья Пашкова.

«Вчера было тяжелое состояние, сегодня уже пришел в себя, галлюцинации прошли», - сказала она.

Помощница актера также добавила, что операция была тяжелой, сейчас 92-летнего актера часто клонит в сон.

По словам Пашковой, состояние Ивана Краско сегодня в целом стало лучше благодаря специалистам, которые круглосуточно находятся рядом с ним.

Накануне сообщалось, что у Краско начались галлюцинации и он может путать людей. Она подчеркивала, что надежда есть, ведь врачам удалось «вытащить» тромб.