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Жена Дроздова допустила отравление у телеведущего

Ян Брацкий
11:31 15.07.2023
Врачи настояли на том, чтобы Николай Дроздов задержался в больнице и прошел еще несколько обследований.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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С госпитализированным ранее телеведущим Николаем Дроздовым все в порядке, врачи проведут некоторые обследования и отпустят его домой. Об этом «Звезде» рассказала супруга ведущего Татьяна. 

«Очень хорошо себя чувствует, находится в лечебном учреждении. Все нормально. Вечером возникли боли в желудке, потом в кишечнике. Он не хотел никуда обращаться, но я настояла на том, чтобы пригласить врача. Когда боли в кишечнике, обязательно надо провериться. Поэтому мы поехали в больницу, сделали КТ, все нормально, но решили его еще обследовать, проверить желудок. Он там несколько дней пробудет», - рассказала Татьяна Дроздова.

Причина болей в животе пока не выявлена, добавила она. Возможно, телеведущий отравился чем-то накануне госпитализации.

«Пока разбираются. Вероятно, было отравление. Николай Николаевич ест крайне мало и не ест ничего вредного. Неизвестно, что случилось. Может в последнее время он лекарства принимал какие-то, мы не знаем. Что-то заболело, но сейчас все нормально», - отметила супруга Николая Дроздова.

Несмотря на то, что Николая Николаевича можно было выписать в тот же день, врачи настояли на дополнительных обследованиях и анализах. К ним Дроздова готовят в условиях стационара, пояснила супруга ведущего.

«Еще обследуют его. В понедельник будет обследование, а завтра подготовка к нему. Это определенные диеты, ведь будут желудок проверять. Они сказали, что хотят его немного подержать в больнице», - объяснила Татьяна Дроздова.

О госпитализации телеведущего стало известно накануне. Об этом сообщил его друг, художник Константин Мирошник. Но «Звезде» он рассказал, что Дроздов обратился к врачам из-за проблем с глазами. По словам Мирошника, проблемы со здоровьем у Николая Николаевича начались после падения, когда Дроздов сломал несколько ребер.

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