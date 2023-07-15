Владевшая батискафом «Титан» компания удалила все аккаунты из соцсетей

Ранее в OceanGate заявили, что временно не проводят исследовательские и коммерческие операции.

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Издание New York Post сообщило о том, что американская компания OceanGate Expeditions, которая владела затонувшим батискафом «Титан», удалила свои страницы в социальных сетях, передает «360».

Как утверждается, компания удалила один из двух аккаунтов в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ), второй закрыла.

Кроме того, пропали профили в Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) и Twitter.

Ранее стало известно о том, что OceanGate в данный момент не проводит исследовательские и коммерческие операции.

Напомним, о пропаже батискафа «Титан», отправившегося с пятью пассажирами на борту на дно Атлантического океана к «Титанику», стало известно 18 июня. Спустя почти два часа после начала погружения он перестал выходить на связь.

Позже появились сообщения, что в батискафе произошел взрыв, все находившиеся в нем погибли. Обломки «Титана» удалось найти рядом с легендарным лайнером.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.