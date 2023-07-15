В стране и мире Вице-президент США по ошибке призвала сократить население вместо загрязнения Ян Брацкий Как позже пояснили в Белом доме, вице-президент США перепутала слова «население» (population) и «загрязнение» (pollution). © Фото: Shawn Thew - Pool, CNP, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Вице-президент США Камала Харрис, выступая на конференции, посвященной климатическим изменениям, оговорилась и призвала сократить население ради благополучия будущих поколений. «Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», - приводит цитату Харрис РИА Новости. На сайте Белого дома оговорку оперативно исправили. В обновленном релизе сказано, что политик имела в виду не «население» (population), а «загрязнение» (pollution). По части оговорок Харрис далеко до своего непосредственного начальника - президента США Джо Байдена. Недавно глава Белого дома перепутал Украину и Ирак. Экспертное мнение и аналитика