Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК после получения конверта с порошком

© Фото: Илья Тимин, РИА Новости

В Москве сотрудники Роспотребнадзора проверили здание ВГТРК после получения телеканалом конверта с неизвестным порошком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в задании ВГТРК», - отметили в ведомстве.

Напомним, недавно также сообщалось, что в Елисейский дворец по почте прислали человеческий палец. Письмо пришло в резиденцию французского президента в Париже в преддверии Дня взятия Бастилии.

Человек, которому принадлежал палец, нашли. Подробности того, как фрагмент конечности оказался в письме, не уточняются.