Valeurs Actuelles: в Елисейский дворец прислали письмо с человеческим пальцем

Письмо пришло в резиденцию французского президента в Париже в преддверии Дня взятия Бастилии.

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В резиденцию французского президента в Париже по почте прислали человеческий палец. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles. Отмечается, что подозрительное письмо пришло в Елисейский дворец в преддверии Дня взятия Бастилии.

По данным издания, человек, которому принадлежал палец, найден. Как оказался фрагмент конечности в письме, не сообщается.

Недавно в посылке на почте в Москве обнаружили два корпуса противопехотных мин без взрывателя времен Второй мировой войны. Они направлялись в Соединенные Штаты.

Правоохранительными органами проводится проверка. Посылка изъята.