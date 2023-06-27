Путин заявил, что государство полностью финансировало группу «Вагнер»
На содержание ЧВК «Вагнер» выделялись деньги из государственного бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле.
«Хочу отметить, хочу, чтобы мы все знали об этом: содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством, из Министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу», - сказал он.
Российский лидер также рассказал, что с мая 2022 года по май текущего года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство выделило ЧВК 86 миллиардов рублей.
При этом глава государства отметил, что к бойцам и командирам «Вагнера» всегда относились с большим уважением, поскольку они проявляли мужество и героизм, подчеркнув, что солдаты и офицеры Российской армии, а также добровольцы «работали с не меньшей отдачей».
Кроме того, Владимир Путин заявил, что особую роль в подавлении вооруженного мятежа сыграли военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что будет сделано все, чтобы поддержать родных и близких военных, которые погибли в результате событий 24 июня.