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Путин заявил, что государство полностью финансировало группу «Вагнер»

Максим Крюков
15:19 27.06.2023
По словам президента России, с мая 2022 года по май 2023 года на содержание группы «Вагнер» ушло 86 миллиардов рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На содержание ЧВК «Вагнер» выделялись деньги из государственного бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Кремле.

«Хочу отметить, хочу, чтобы мы все знали об этом: содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством, из Министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу», - сказал он.

Российский лидер также рассказал, что с мая 2022 года по май текущего года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство выделило ЧВК 86 миллиардов рублей.

При этом глава государства отметил, что к бойцам и командирам «Вагнера» всегда относились с большим уважением, поскольку они проявляли мужество и героизм, подчеркнув, что солдаты и офицеры Российской армии, а также  добровольцы «работали с не меньшей отдачей».

Кроме того, Владимир Путин заявил, что особую роль в подавлении вооруженного мятежа сыграли военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что будет сделано все, чтобы поддержать родных и близких военных, которые погибли в результате событий 24 июня.

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