Стали известны причины крушения японского лунного модуля Hakuto-R

Он должен был опуститься на поверхность Луны 26 апреля, однако связь с аппаратом была утеряна.

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Разработчики японской компании ispace объяснили причину крушения лунного модуля Hakuto-R. По имеющимся данным, это произошло из-за неверной оценки высоты.

Модуль пролетал над утесом и ошибся в оценке расстояния до поверхности Луны, уточняет РИА Новости. Он начал снижаться. После двух минут спуска у модуля кончилось топливо, и он рухнул на поверхность.

В компании, однако, отметили, что планируют учесть ошибки и снова отправить модуль на Луну в следующем году.

Напомним, Hakuto-R с арабским луноходом «Рашид» на борту должен был опуститься на поверхность Луны 26 апреля, однако за несколько мгновений до запланированного спуска связь с модулем была утеряна. Эксперты, оценив ситуацию, заявили, что скорее всего он совершил жесткую посадку и взорвался.