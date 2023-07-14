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Губернатор Гусев сообщил об отраженной атаке беспилотников на Воронеж

Ян Брацкий
07:53 14.07.2023
В результате атаки беспилотника погибших, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Гусев сообщил об отраженной атаке беспилотников на Воронеж
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Три беспилотника уничтожены средствами ПВО в нескольких километрах от Воронежа. Об инциденте сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-аккаунте. С его слов, жертв, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Ситуация находится на контроле местных властей, уточнил Гусев.  

Ранее сообщалось о падении беспилотника на жилой дом в Воронеже. Три человека получили травмы от осколков разбитого окна. На место прибыли сотрудники полиции, ФСБ и МЧС.

Как отметил Александр Гусев, пострадавшим тогда от удара беспилотника будет оказана вся необходимая помощь. Ведется следствие.

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