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В Воронеже три человека пострадали в результате падения БПЛА на жилой дом

Алексей Курильченко
11:43 09.06.2023
На место инцидента прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В Воронеже три человека пострадали в результате падения БПЛА на жилой дом
© Фото: typicalvoronezh, telegram
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В Воронеже в жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. В результате три человека получили небольшие травмы. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он добавил, что жителям дома будет оказана поддержка, на месте инцидента работают спецслужбы.

«Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались. Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Также глава региона сообщил, что помещение, куда упал беспилотник, было пустым. На данный момент экспертами решается вопрос о необходимости расселения жителей дома.

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