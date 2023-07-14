«Музыка, Родина, Честь»: в Кремле состоится юбилейный концерт Ансамбля песни и пляски им. А.В.Александрова

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Тринадцатого октября 2023 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничный концерт Дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, посвященный 95-летию со дня образования коллектива. В программе «Музыка, Родина, Честь» в исполнении солистов, хора и оркестра прозвучат самые известные и любимые соотечественниками произведения из «золотого фонда» Ансамбля - военно-патриотические и народные песни, в которых отражаются исторические вехи нашей страны, победы и подвиги Красной, Советской, Российской Армии. Украшением программы станут яркие искрометные танцевальные номера.

Гостями вечера станут российские деятели культуры и искусства, известные творческие коллективы, в том числе Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого, Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н.С.Надеждиной, солисты Государственного академического Большого театра России, артисты отечественной эстрады, победители проекта «Голос» Первого канала.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова – крупнейший военно-музыкальный коллектив России, первый в мире армейский ансамбль, по образцу которого были созданы аналогичные творческие коллективы в самых разных странах мира. Сегодня в Ансамбле семь творческих подразделений: солисты, хор, оркестр, танцевальная группа, женский хор, концертный эстрадный ансамбль и детская студия «Юные Александровцы». Хор Ансамбля Александрова признан одним из лучших мужских хоров мира.

Среди артистов Ансамбля выпускники ведущих российских консерваторий, музыкальных и хореографических академий. Исполнительские возможности поистине безграничны. В репертуаре - более двух тысяч произведений: народные и военные песни и танцы, духовная музыка, русская и зарубежная классика, произведения отечественных авторов, хиты популярной и рок-музыки. Произведения звучат на многих языках народов мира, в том числе турецком, китайском, корейском, монгольском и хинди.