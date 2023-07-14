Ворота в подземный мир: в Якутии «запел» уникальный кратер Батагайка

Тормокарстовый разлом Батагайка является единственным в своем роде в Северном полушарии, кратера таких размеров больше нет нигде в мире.

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Российские ученые обратили внимание на увеличение гигантского Батагайского кратера. Разлом недалеко от одноименного села в Якутии - самое большое углубление, образовавшееся в вечной мерзлоте. Сегодня из-за изменения климата разлом становится все больше. Каждый год термокарстовая впадина расширяется от 20 до 40 метров. Этот процесс можно увидеть и буквально услышать на месте.

Кратер Батагайка - единственная термокарстовая впадина в Северном полушарии, но разлома таких размеров нет нигде на планете. Ученые подсчитали, что общий объем впадины составляет около 450 тысяч квадратных метров.

Лед кратера - главный хранитель здешних секретов. Люди находят здесь останки древних мамонтов, носорогов и бизонов. Благодаря льду они находятся в уникальной сохранности.