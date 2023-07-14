Штурмовиков ЦВО наградили за отражение контрнаступления на Краснолиманском направлении
Государственные награды вручили более 20 военнослужащим штурмового отряда Центрального военного округа. Торжественное мероприятие состоялось в одном из передовых районов в зоне проведения специальной операции на Краснолиманском направлении.
Медали «За отвагу», «За боевые отличия», «Участнику специальной военной операции» вручили представители командования округа. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Была боевая задача у моей роты по удержанию обороны рубежей. Отразили контранступления. Мы свои позиции не сдали, удержали. Уничтожили превосходящие силы противника и техники», - рассказал военнослужащий с позывным «Спутник».
Всего свыше 100 тысяч государственных и ведомственных наград вручили военнослужащим ЦВО за проявленный героизм и мужество в ходе специальной операции.
Напомним, ранее наградили шестерых военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа за разгром подразделения украинских боевиков, превосходящих их по численности.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.