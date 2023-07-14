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«Выехали, отработали и вернулись»: как «Грады» уничтожают боевиков под Кременной

Дария Сенникова
05:55 14.07.2023
Артиллеристы работают без перерывов и выходных.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Под Кременной российские РСЗО «Град» бьют по огневым точкам украинских националистов. На боевом посту артиллеристы без перерывов и выходных. Пока одна машина перезаряжается, другая находится в пути к позициям, третья - стреляет. Есть и дежурные расчеты. Работать приходится часто на предельной дальности.

«Во-первых, это живая сила. Потом взводно-опорные пункты уничтожаем. По минометам и по артиллерийским орудиям тоже работаем. Все делаем очень быстро, уже приноровились», - рассказывает заместитель командира взвода РСЗО «Град» с позывным «Дед».

От скорости зависит слишком многое. Интенсивный огонь ведется разными типами снарядов. Проблем с обеспечением не было и нет. По словам бойцов, ни одна машина без дела еще не простаивала.

«Всегда в готовности. Выехали, отработали и вернулись. Сразу дозарядились и ждем. Несколько машин дежурят», - говорит командир боевой машины РСЗО «Град»  с позывным «Русич».

Времени на отдых практически нет. Противник не оставляет попыток продвинуться ближе. Огневые позиции у «Градов» всегда разные, чтобы избежать ответного удара.

Ранее Минобороны России показало кадры работы «Градов» по пехоте врага на Купянском направлении. Артиллеристы бьют по боевикам на дальности 19 километров.

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